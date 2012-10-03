Верстка 6 страниц

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Завершен10 заявок221 просмотр

Надо сверстать 6 страниц сайта

Срок - завтра вечер. Одна из страниц в приложение, выбранному исполнителю psd

В ответ жду цену.

13 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня
Понравилось работать. Нормальная реакция на неадекватное развитие ситуации. Рекомендую.
Отлично сработались с отличным заказчиком. Адекватные требования, приятный в общении, если есть вопросы - даёт полные ответы на них. Надеюсь это не последнее с ним сотрудничество. Оплата сразу после выполнения работы. Так держать!

Заявки фрилансеров

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад