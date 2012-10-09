Есть аналог сайта, например http://www.hannovermesse.de/home Есть документ на английском языке, в котором обозначены все требования к оформлению и верстке. Необходимо натянуть существующий дизайн, полный аналог по разметке с вышеуказанным на ...
Сверстать и натянуть на joomla 2.5
Необходимо по готовым макетам нескольких страниц сверстать и натянуть на joomla 2.5 и virtumart 2.0.10 шаблон сайта. В итоге должно получится все как на макете. В предложениях указывайте срок и цену.
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