Верстальщик для постоянной удалённой работы

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок457 просмотров

В команду web-разработчиков требуется верстальщик.

Обязанности:

Seo верстка, доработка страниц. Работнику будет предоставляться детальное тз, по которому он будет проводить все необходимые работы.

Требования:

-Надёжность/Ответственность.

-Умение сдавать работу в оговоренный срок.

-Стремление к самосовершенствованию, освоению нового знания.

-Валидная XHTML/CSS вёрстка, "дивная".

-Кроссбраузерность.

Условия сотрудничества:

- быть на связи в icq\skype\по телефону в течение рабочего дня

- выполнять поставленный план задач ежедневно (работа с системой Redmine)

- ЗП – 400 в месяц (через Webmoney).

Базовая ставка определяется на собеседовании.

Первые две недели испытательный срок.

Важно иметь возможность после обсуждения деталей как можно скорее приступить к сотрудничеству.

Вас ждет интересная и большая команда, возможность повышения своего проф уровня.

Размер ЗП пересматривается в сторону увеличения раз в 2-3 месяца и зависит от результативности сотрудничества.

CSS
12 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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