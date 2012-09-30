Приватно для timuridus

Вот сайт http://okna-volodar.ru а эскиз баннера в приложении. Я знаю есть готовые флеш-компоненты, позволяющие менять картинки и дату. Именно такой и нужно поставить, возможны некоторые отступленья от макета. Срок до завтра. Пишите цену.