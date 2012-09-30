Есть аналог сайта, например http://www.hannovermesse.de/home Есть документ на английском языке, в котором обозначены все требования к оформлению и верстке. Необходимо натянуть существующий дизайн, полный аналог по разметке с вышеуказанным на ...
Приватно для timuridus
Сверстать 4 страницы в html с небольшим использованием js или jQuery
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