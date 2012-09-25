Необходимо поправить верстку для существующего сайта www.lustudio.com Сделать изменения в существующем (объясним по скайпу), либо сверстать заново. Желательно иметь голосовой скайп. В приложении существующяя верстка для оценки.
Верстка из PSD в HTML
Необходимо сверстать одну страницу, все должно работать на верстке, скрипты должны быть подключены.
Оплата ЯДом.
Называйте стоимость и срок.
Выбранный исполнитель
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