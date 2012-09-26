Svetlana_Nike

Светлана Svetlana_Nike

 
34 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
верстка по psd макетам

• HTML.CSS(css2.1, css3) .

• Фреймворк JQuery.

• Photoshop, FireWorks .

• Оптимизация графики под web, использование спрайтов.

• При верстке использую БЭМ технологию.

• Кроссбраузерная верстка (IE6+, Firefox, Opera, Chrome,Safari).

• Валидная вёрстка по стандартам W3C.

RESPONSIVE DESIGN, Bootstrap

Портфолио-http://shownd.com/lucia_nikelab, http://shownd.com/LuciaSlipets

Опыт работы- 2года

Обращаться на почту-- [email protected]

http://ua.linkedin.com/pub/svetlana-slipets/6b/121/814/

BootstrapjQueryPhotoshopВерстка из PSD
Отзывы заказчиков
pekanov
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
5 баллов
11 лет назад
Верстка сайта (responsive)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
RCC_Ghost
Владимир 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
$20
10 баллов
11 лет назад
Верстка из PSD в HTML
Светлана взялась за работы и выполнила ее на все 110%, я был очень удивлен когда она через пару часов прислала все материалы. Светлана, огромное вам спасибо. Рекомендую все кому нужна быстрая и качественная работа по очень доступной цене.
Сотрудничеством с Владимиром очень довольна. Для выполнения задачи были предоставлены необходимые файлы вовремя и в полном обьеме, что очень помогло при верстке.Оплата так же не заставила себя ждать, через 5 минут после одобрения работы на кошельке уже лежала оговоренная сумма.Спасибо!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга