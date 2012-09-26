верстка по psd макетам
• HTML.CSS(css2.1, css3) .
• Фреймворк JQuery.
• Photoshop, FireWorks .
• Оптимизация графики под web, использование спрайтов.
• При верстке использую БЭМ технологию.
• Кроссбраузерная верстка (IE6+, Firefox, Opera, Chrome,Safari).
• Валидная вёрстка по стандартам W3C.
RESPONSIVE DESIGN, Bootstrap
Портфолио-http://shownd.com/lucia_nikelab, http://shownd.com/LuciaSlipets
Опыт работы- 2года
Обращаться на почту-- [email protected]
Отзывы заказчиков
$300
5 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Светлана взялась за работы и выполнила ее на все 110%, я был очень удивлен когда она через пару часов прислала все материалы. Светлана, огромное вам спасибо. Рекомендую все кому нужна быстрая и качественная работа по очень доступной цене.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Владимиром очень довольна. Для выполнения задачи были предоставлены необходимые файлы вовремя и в полном обьеме, что очень помогло при верстке.Оплата так же не заставила себя ждать, через 5 минут после одобрения работы на кошельке уже лежала оговоренная сумма.Спасибо!
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга