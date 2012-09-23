Комплексная работа над сайтом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок124 просмотра

Требуется верстальщик кодер с количеством отзывов не менее 30 для работы над сайтом

1) перенос сайта на другую CMS

2) изменение стилей, возможно добавление каких то элементов для придания сайту более респектабильного вида

13 лет назад
nwaker
44 года
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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