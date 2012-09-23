Требуется сделать кроссбраузерную верстку.
Комплексная работа над сайтом
Требуется верстальщик кодер с количеством отзывов не менее 30 для работы над сайтом
1) перенос сайта на другую CMS
2) изменение стилей, возможно добавление каких то элементов для придания сайту более респектабильного вида
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