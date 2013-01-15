Верстка psd + натяжка на joomla + настройка модул.

Есть 3 похожих psd макета(отличаются разметкой зоны контента). Нужно сверстать их. И натянуть на 1 сайт на джумле.

Помимо этого надо сделать бегущую полосу фотографий проектов (под логотипом) + сделать отправку запросов менеджеру (по типу задать вопрос онлайн, только вопрос отправляется на емайл)

От вас сроки и цена.