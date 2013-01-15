Верстка psd + натяжка на joomla + настройка модул.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок191 просмотр

Есть 3 похожих psd макета(отличаются разметкой зоны контента). Нужно сверстать их. И натянуть на 1 сайт на джумле.

Помимо этого надо сделать бегущую полосу фотографий проектов (под логотипом) + сделать отправку запросов менеджеру (по типу задать вопрос онлайн, только вопрос отправляется на емайл)

От вас сроки и цена.

Joomla
13 лет назад
Ruslanov
Руслан 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$200
5 дней
Прекрасно справился с заданием. Работа была выполнена гораздо раньше срока и все пожелания добавлялись оперативно. Вежлив. Обязательно буду работать с этим исполнителем.
Сотрудничеством доволен, все отлично!

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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