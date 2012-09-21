есть SWiSH шаблон, посмотреть можно head-book.ru (если Хром будет ругаться, смело заходите, там просто шаблон, ругается до сих пор на сломанную ДЛЕ, которую уже снесли). Нужно. 1. Растянуть диз на всю ...
Переместить включаемую область в Bitrix
На сайте, который можно обнаружить в моем профиле, в верхней части сайта указаны контактные данные, которые должны находиться в крайнем правом углу. Как переместить включаемую область? Где задаются координаты? И как создать новую включаемую область с НУЖНЫМИ координатами и размерами блока?
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