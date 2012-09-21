Сверстать внутреннюю страницу для cognitive.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки121 просмотр

Для уже сверстанной ГС http://cognitive.ru/ сверстать внутреннюю страницу. Желательно чтобы верстальщик имел навыки написания скриптов на профессиональном уровне -- будут еще страницы. Верстать нужно с png + тексты в доке. Оплата вебмани, Liqpay/Приват-24.

13 лет назад
smartviolet
Артем 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kimmer
Кирилл 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Невнимателен к деталям. Вместо оговоренных 20 за страницу + 12 за меню оплатил только 12 баксов компенсации за потраченное время. Т.е. работа была проделана только на 38% и была соответственно оплачена. Кирилла Смирнова можно использовать, как верстальщика-контетнщика, для вбивания информации в сайт с готовыми стилями; также можно использовать как веб-технолога (со знаниями JavaScript, AJAX, JQuery), но при условии что у вас есть куча времени на комментирование ошибок -- сам он их не видит.
Рекомендую работать с данным заказчиком, только если вы уверены что вы сразу выполните работу без единого замечания, потому как времени на правки вам никто не даст. И более того, вряд ли сможет внятно объяснить что именно не устраивает. Несмотря на то, что это студия, заказчик не может нормально проверить верстку (либо это просто жажда сэкономить денег). Вместо того, чтобы проверить верстку на хосте, адрес которого я предоставил, заказчик просит отправить ему на e-mail, чтож ладно, отправил. Не знаю как заказчик проверял верстку, но картинки у него отображаться перестали (явно разместил верстку не в корне или же еще чего, не знаю). И в этом конечно же виновен я. У меня на хосте все отображается нормально, у заказчика нет. Заказчик проверил, отправил сообщения с корректировками на e-mail, просьбой внести правки в главную страницу и предложением оплатить 50% до внесения корректировок. После внесения корректировок и отправки исправленного варианта пришло письмо "По сумме. Качество верстки неудовлетворительное, потому будет 12$." После моего звонка с уточнениями, в чем же именно качество верстки неудовлетворительно. Мне было сказано, про несколько незначительных ошибок (после звонка я просмотрел еще раз, действительно в нескольких местах мной были допущены ошибки, которые были исправлены в течении 30 минут). Получается: Проводить оперативное согласование каких-либо моментов - невозможно (связь только по e-mail'у, когда звонишь на телефон, человек вечно находится не возле компьютера). Работу я выполнил более чем было оговорено изначально (правка верстки главной страницы, по мимо прочего) и до момента отправки готового варианта все устраивало, а после отправки, уже нет. Шанса исправить допущенные ошибки мне никто не дал (правильно, чего там, 30 минут можно и самим потрать на исправления, зато можно сэкономить). Еще раз повторюсь, не рекомендую работать с заказчиком, если вы не уверены, что сразу сделаете работу в которую не будет необходимо вносить корректировки. Если вы получили корректировки, убедитесь, что с заказчиком вы правильно друг друга поняли, что же на исправить. Так же не рекомендую отправлять работу на проверку надеясь на добросовестность людей, лучше перестрахуйтесь.

Заявки фрилансеров

kimmer
Кирилл 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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