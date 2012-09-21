Верстка сайта-визитки с каталогом

Нужно сверстать шаблон с готового сайта. Т.е. есть сайт нужно скопировать диз, и сверстать из этого шаблон. Также шаблон нужно будет немного видоизменить т.к. у сайта-примера сайдбар есть только на главной, а нужен сквозной сайдбар. ...