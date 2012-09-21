Сверстать макеты сайта + прикрутить простенький скрипт чата(сложнее не требуется). Работает нормально, но есть необходимость внести ряд изменений для улучшения юзабилити. Подробности исполнителю.
Верстка сайта-визитки с каталогом
Требуется сверстать сайт визитку-каталог, размером около 20 страниц. некоторые из них однотипные.
На главной странице анимированный фон примерно как тут http://www.xhtmlslicing.com/
дизайн http://dl.dropbox.com/u/44828759/To_programer.rar
комментарии дизайнера: http://dl.dropbox.com/u/44828759/comments.doc
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