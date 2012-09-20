Вёрстка 2-х PSD страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки209 просмотров

2 PSD страницы сайта по грузоперевозкам. Дизайн простой. Вёрстка - кроссбраузерная. Чтоб 1 в 1 как на PSD.

13 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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