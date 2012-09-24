Верстка шаблона под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок142 просмотра

Нужно сверстать этот диз http://s017.radikal.ru/i444/1209/ed/81becfc4e752.png под джумлу

пишите сроки и стоимость.

Joomla
13 лет назад
sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$50
2 дня
Сергей сделал все в срок, адекватный исполнитель, приятно с ним иметь дело!
Все прошло отлично, без каких-либо проблем!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад

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