Встроить готовый баннер на сайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок158 просмотров

нужно быстро, баннер готов. 10 долларов бюджет.

13 лет назад
petrovna24
Лидия 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо, Василий, мне было приятно с Вами работать)) Никакого напряжения в общении, спокойно всё сделал, да на ночь глядя. Надеюсь на совместную доделку сайта! Спасибо! Рекомендую.
Лидия замечательный заказчик, как минимум по двум причинам: 1. Приятная коммуникация в процессе работы 2. Моментальная оплата + неожиданный денежный бонус после выполнения задания С удовольствием продолжу сотрудничество)

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vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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