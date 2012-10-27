Верстка + много java script

ТЗ в прикрепленном файле.

Цену и сроки предлагайте сразу, так как мне трудно оценить стоимость данной работы.

Очень ценю ответственность и пунктуальность. Это очень важно на данный момент.

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