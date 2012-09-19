Создание новостного блока

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок111 просмотров

нужно срочно сверстать не сложный блок новостей бля сайта

оплата wmz, джет до 30 wmz

13 лет назад
svetstepanova
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад

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