Требуется установить готовый дизайн на главную (20$), дизайн готов, сдан в psd формате. Возможно что выявиться дополнительные работы - оплата отдельнo.
Помощь в верстке
Требуется помощь в верстке. Необходимо поправить меню на сайте.
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