Неоходимо сменить дизайн на робочем проекте, написан на yii framework. Исходники psd. 3-4 страницы. Главная, каталог, подробнее. что править intlend.org.ua на что править Главная ...
Переверстать сайт.
Требуется переверстать сайт gudklimat.ru под корректное отображение во всех браузерах.
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