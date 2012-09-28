Верстка шаблона joomla 1.5+ virtumart 1.9

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок152 просмотра

Нужно натянуть макет psd дизайна на интернет-магазин, сделанный на joomla 1.5+VM1.9. Бюджет 2500 руб. Срок выполнения до 7 дней. Структура и функционал должны сохраниться. Макет и ТЗ во вложении. Оплата WMR.

Joomla
13 лет назад
serga2k
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mel_webdesign
Михаил 
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$90
7 дней
Хороший специалист,задачу выполнил качественно и в срок, с учетом всех пожеланий.
Задача четко поставлена, проблем не возникло. Оплата в сроки. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

mel_webdesign
Михаил 
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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