Требуется сверстать, натянуть дизайн на 1С-Битрикс. Также требуется настроить сам движок. Указывайте сроки и стоимость. Подробное ТЗ и макеты в архиве.
Оптимизировать сайт под IE и Safari
Сайт нормально отображается в Firefox, но в других браузерах с глюками. Нужно сделать, чтобы во всех работал хорошо.
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