syrix

Виктор Лахно syrix

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
vialyx
Максим 
32 годаСША
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сделать видео-презентацию для iOS и Android
Виктор - приятный в общении человек, ясно излагающий цели и задачи. Также справедливо оценивает труд исполнителя. Надеюсь, что кому-то повезет как и мне сотрудничать с этим человеком.
Максим - настоящий специалист в iOS-программировании, задание было сделано буквально "на лету". Рекомендую, как очень ответственного и приятного в работе человека
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