Необходимо сверстать панель управления хостингом. Требования: html5/css3, опыт работы с bootstrap (используются некоторые его контролы), семантическая верстка, фоторгафическое соответствие верстки дизайну. Желательно представление о media queries. Проект довольно сложный. ...
Верстка под WP кастом
Нужно сверстать на основе уже готовых шаблонов субпиксельно дизайн WP для встраивания его в уже готовый сайт. Ничего сложного нет, но попыхтеть для подгонки шаблонов придется. Требования высоки к результату. Шапка-футер - сквозные, со ссылками, контентная часть генерируемая.
Актуально только несколько дней. Срочно.
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