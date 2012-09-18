Сверстать 1 страничку (IE8+, opera, chrom, ff)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок240 просмотров

html+css

- меню на js

- на верх на js

- слайдер на js

в соответсвии с требованиями верстки

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
GreenPlanet
Олег 
66 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$70
1 день
Все сделано качественно, а самое главное, что очень требовалось, в очень ужатый срок. На Дмитрия можно положиться, он человек слова и отличный специалист. Спасибо за работу Дмитрий!
Постоянно на связи, оплата сразу же после проверки. Приятно работать с такими заказчиками!

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад