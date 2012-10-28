Сверстать, натянуть на WP, всё настроить.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок192 просмотра

Добрый день.

Есть готовый дизайн одностраничного сайта.

Нужно сверстать, натянуть на WP.

Что понадобиться: простой слайдер, плагин Contact Form, капча.

Есть страничка с тестом, которую логично сделать красивым pop-up'ом.

Вёрстка нужно ОЧЕНЬ качественная! Начинающим хтмэлерам, просьба не беспокоить.

В вашем предложении: Стоимость, сроки, ссылки на проекты которые выполняли, e-mail куда я могу выслать макет.

WordPress
13 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$210
5 дней
Адекватный исполнитель. Сотрудничеством с Артёмом остался доволен.
Василенко Иван адекватный заказчик! четко пояснил что нужно сделать! внес предоплату, я сделал, показал на своем сервере, после того как проверили проект я внес незначительные правки, была оплачена полная сумма! Было приятно иметь дело с таким ответственным человеком!

Заявки фрилансеров

timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад