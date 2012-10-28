Сверстать, натянуть на WP, всё настроить.

Василенко Иван адекватный заказчик! четко пояснил что нужно сделать! внес предоплату, я сделал, показал на своем сервере, после того как проверили проект я внес незначительные правки, была оплачена полная сумма! Было приятно иметь дело с таким ответственным человеком!