Натяжка шаблонов на Instant

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки130 просмотров

Есть joomla шаблон (шаблон состоит из одного файла index.php) нужно из него сделать 3 шаблона под instant

Примитивная и простая работа для школьника.

10$ за шаблон.

т.е. берем joomla шаблон и делаем из него 3 под инстант, получаем 30 баксов.

70 шаблонов jommla.

Joomla
13 лет назад
Zellegius
Алексей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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