Необходимо сверстать сайт на Bitrix по нашему дизайну (psd). 2 уровня. Главная уже сверстана http://www.cappuccino-creative.ru, а другие не до конца. примеры макетов прикладываю
Верстка сайта. Сроки минимальны
Сверстать главную и внутреннюю сайта. Без опыта не обращатся.
Верстка должна быть готова к утру.
Кто ночью может работать - оставляйте заявки.
Выбранный исполнитель
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