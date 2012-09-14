Верстка сайта. Сроки минимальны

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок171 просмотр

Сверстать главную и внутреннюю сайта. Без опыта не обращатся.

Верстка должна быть готова к утру.

Кто ночью может работать - оставляйте заявки.

13 лет назад
dante99
Виктор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$65
1 день
Деньги получил.

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад