Необходимо сверстать сайт на Bitrix по нашему дизайну (psd). 2 уровня. Главная уже сверстана http://www.cappuccino-creative.ru, а другие не до конца. примеры макетов прикладываю
Сверстать и натянуть на Drupal CMS
Макеты прикрепил.
Все предложения только в проект (цена, срок).
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