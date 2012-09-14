Верстка сайта на Битрикс по нашему дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок137 просмотров

Необходимо сверстать сайт на Bitrix по нашему дизайну (psd). 2 уровня.

Главная уже сверстана http://www.cappuccino-creative.ru, а другие не до конца.

примеры макетов прикладываю

12 лет назад
kirillradov
Кирилл 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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