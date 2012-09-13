Срочно! Подкорректировать верстку (datatables)

Есть срочное задание (крайний срок 9 утра 15-го сентября). Опытному верстальщику 2-4 часа работы

Для выполнения задания нужно иметь опыт работы с jQuery plugin-ом Datatables (http://datatables.net/styling/)

Это пример: http://slon.webrainstudio.net/object.html

Таблица с объектами компании.

Данная таблица - не(!) datatable.

Нужно:

- сделать у datatable такие заголовки колонок как на примере

- при клике на "Описание" (колонка "Карточка") чтобы в datatable описание открывалось так же, как в примере.