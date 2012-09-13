Требуется редизайн группы сайтов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки242 просмотра

Исходные данные:

Есть CMS Drupal, настроенная на определенные потребности группы сайтов. Каждый последующий сайт создается на одинаковой конфигурации блоков.

Задача:

На одной и той же платформе создается каждый последующий сайт, дизайн которого основывается на предыдущем.

Необходимо создавать дизайн каждого последующего сайта так, чтобы он не был похож на предыдущий.

Дизайн должен изменяться только путем изменения CSS файлов и изображений сайта. После загрузки изображений и новых CSS файлов на сайт должен получиться полностью измененный дизайн.

Бюджет: 30$ за один дизайн

Дизайнов таких необходимо много, более 20 шт.

CSSDrupal
13 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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