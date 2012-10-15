нужно сменить дизайн сайта aguna-sb.ru на дизайн в приложении. подкорректировать структуру в соответствии с дизайном. поправить цветовую гамму в каталоге. цена и сроки.
Верстка bootstrap для интернет-магазина
Нужно сделать верстку под bootstrap с готового .psd. Жду предложений. Оплата только WM.
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