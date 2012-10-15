KarPienya

Юра Карпиеня KarPienya

 
31 годБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
boil
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Верстка bootstrap для интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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от $1
от 1 дня
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Тестирование сайтов
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от $1
от 1 дня
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