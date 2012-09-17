Нужно сделать верстку под bootstrap с готового .psd. Жду предложений. Оплата только WM.
Нарезать PSD в HTML
Нужно PSD сверстать в HTML (фиксированная DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать.
JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы):
http://mediaprolab.com/images/main9.jpg
http://mediaprolab.com/images/soft2.jpg
main9.jpg со слайдером, должно быть 3 cлайда, которые меняются через время. Если нажать на квадратике в нижнем левом углу для выбора конкретного слайда, автоматическое листание должно выключиться и просто переключиться на нужный слайд.
В дизайне только 1 слайд, остальные можно забить левыми картинками и текстами.
soft2.jpg без слайдера, остальной контент такой же.
При наведении курсора в верхнем правом углу на язык должен выскакивать блок для выбора языка. Его можно подсмотреть на www.maniactools.com
Кнопки вида "Free Download" нужно делать текстовыми, потому что сайт будет мультиязычным.
Сверстанные файлы должны нормально показываться во всех ключевых броузерах: IE8+, Chrome, Firefox. Также необходима валидация в W3C. Скорее всего код от социалок будет выдавать ошибку, тут ничего не сделаешь.
На выходе должно быть 2 html-файла со схожим содержимым, разница в слайдере и положении блоков.
Код блока Like Box Facebook: https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/
Код кнопки Like Facebook: https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
Код кнопки Google +1: https://developers.google.com/+/plugins/+1button/
Урл на твиттер можно поставить на http://twitter.com/maniactools
Оплата в WMZ.
Выбранный исполнитель
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