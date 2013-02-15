Нужно сделать верстку под bootstrap с готового .psd. Жду предложений. Оплата только WM.
Нужен верстальщик с чистым легкочитаемым кодом
Доброго времени суток - разыскивается опытный верстальщик.
От вас примеры кода вашей лучшей работы на почту [email protected]
в ЛС пишите вашу вилку цен и сскорость работы.
От меня 1-2 проекта в неделю
Нужен еще один)
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