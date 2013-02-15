Нужен верстальщик с чистым легкочитаемым кодом

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок580 просмотров

Доброго времени суток - разыскивается опытный верстальщик.

От вас примеры кода вашей лучшей работы на почту [email protected]

в ЛС пишите вашу вилку цен и сскорость работы.

От меня 1-2 проекта в неделю

Нужен еще один)

12 лет назад
den_di_den
Денис 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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