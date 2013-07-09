den_di_den

Денис den_di_den

 
35 летУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

HTML Coder

Опыт работы:

Кроссбраузерная валидная верстка проектов разной сложности

Знания и навыки:

XHTML/CSS, HTML5/CSS3

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

JavaScript, jQuery, верстка интерактивных элементов дизайна

Валидная, семантичная, кроссбраузерная верстка

Написание чистого, легкочитаемого кода

Умение разбираться в чужом коде

Блочная/табличная верстка

Опыт кроссбраузерной верстки сложных дизайнов

JavascriptHTMLCSSjQueryIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
$550
10 баллов
10 лет назад
Верстка портала (около 30 страниц)
Один из лучших профессионалов в HTML/CSS верстке, что я знаю. Работа выполнена отлично, без замечаний и очень быстро. Обязательно буду пользоваться услугами Дениса и в дальнейшем. Спасибо!
Очередное сотрудничество с Мишей, все как полагается)
Ответный отзыв
designts
Алексей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
22 отзыва
$250
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
Все сделано на отлично! Рекомендую
хороший заказчик. Сдача заказа прошла гладко)
Ответный отзыв
alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$440
10 баллов
10 лет назад
Верстка страниц для ИМ
Отличная кроссбраузерная верстка, четкие сроки. Рекомендую Дениса как профессионала и ответственного исполнителя!
Очень интересный проект, со сдачей все прошло гладко)
Ответный отзыв
alias_group
Андрей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$280
10 баллов
10 лет назад
Верстка 10 страничек, html+css+js
Денис выполнил работу на отлично и в срок, в процессе сдачи внес корректировки. Рекомендую к сотрудничеству.
Оплата вовремя, на любые вопросы быстрые ответы
Ответный отзыв
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$210
10 баллов
11 лет назад
Исполнитель для сотрудничества по html-верстке
Все ок, рекомендую
Интересный проект. Техподдержка от заказчика на должном уровне)
Ответный отзыв
HTML-верстка
19 отзывов
от $20
от 1 дня
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