HTML Coder
Опыт работы:
Кроссбраузерная валидная верстка проектов разной сложности
Знания и навыки:
XHTML/CSS, HTML5/CSS3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
JavaScript, jQuery, верстка интерактивных элементов дизайна
Валидная, семантичная, кроссбраузерная верстка
Написание чистого, легкочитаемого кода
Умение разбираться в чужом коде
Блочная/табличная верстка
Опыт кроссбраузерной верстки сложных дизайнов
Портфолио
- Плитка354 просмотра
- Classna353 просмотра
- TIC344 просмотра
- Игорь Лифанов451 просмотр
- Гильдия284 просмотра
- Свадебный сайт892 просмотра
- Illumination276 просмотров
- Oasis247 просмотров
- Electio263 просмотра
- PZweb224 просмотра
- PSbox344 просмотра
- Oss226 просмотров
Отзывы заказчиков
$550
10 баллов
10 лет назад
Один из лучших профессионалов в HTML/CSS верстке, что я знаю. Работа выполнена отлично, без замечаний и очень быстро. Обязательно буду пользоваться услугами Дениса и в дальнейшем. Спасибо!
Ответный отзыв
Очередное сотрудничество с Мишей, все как полагается)
$250
10 баллов
10 лет назад
Все сделано на отлично! Рекомендую
Ответный отзыв
хороший заказчик. Сдача заказа прошла гладко)
$440
10 баллов
10 лет назад
Отличная кроссбраузерная верстка, четкие сроки. Рекомендую Дениса как профессионала и ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Очень интересный проект, со сдачей все прошло гладко)
$280
10 баллов
10 лет назад
Денис выполнил работу на отлично и в срок, в процессе сдачи внес корректировки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Оплата вовремя, на любые вопросы быстрые ответы
$210
10 баллов
11 лет назад
Все ок, рекомендую
Ответный отзыв
Интересный проект. Техподдержка от заказчика на должном уровне)
HTML-верстка
19 отзывов
от $20
от 1 дня
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