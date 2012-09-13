Нужно сделать верстку под bootstrap с готового .psd. Жду предложений. Оплата только WM.
Статьи из журнала сверстать в html
Есть сканы журнала.
Текст я уже выдернул и подправил где надо.
Текст в в ворде монолитом.
На страницах журнала все выглядит очень красиво.
Нужно сделать либо так же, либо по своему.
Давайте обсудим варианты и цены в ICQ 288294230
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно PSD сверстать в HTML (фиксированная DIV-верстка), чтобы каждый блок легко можно было отредактировать. JPG-файлы дизайна (PSD предоставлю после начала работы): http://mediaprolab.com/images/main9.jpg http://mediaprolab.com/images/soft2.jpg main9.jpg со ...Завершен13 лет назад
Необходимо внести несколько правок в верстку и местами доработать блоки вывода информации. Макеты в PSD. В целом шаблон сверстан на 90% Верстка нужна под InstantCMS И конкретно под компонент InstantMaps ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сверстать главную страницу. Предоставляю psd. Только для профи, нужно качественно и быстро сделать. psd отправлю исполнителю.Завершен13 лет назад
- $1000
Исходные данные: Есть CMS Drupal, настроенная на определенные потребности группы сайтов. Каждый последующий сайт создается на одинаковой конфигурации блоков. Задача: На одной и той же платформе создается каждый последующий сайт, ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
нужно сменить дизайн сайта aguna-sb.ru на дизайн в приложении. подкорректировать структуру в соответствии с дизайном. поправить цветовую гамму в каталоге. цена и сроки.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать шапку страницы. Фиксированная ширина, прилагается jpg и psd. Сверху меню. В качестве базы необходимо использовать прилагаемые мной пустые index.html и style.css "Сложность" работы оцените по прилагаемому ...Завершен13 лет назад
Сделать верстку кроссбраузерной. Имеются проблемы в отображении через IE.HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно немного доверстать (подправить) интернет магазин: http://www.playingkart.ruHTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требование к верстке как обычно, валиднасть, кроссбраузерность. Ширина фиксированная. Трудностей в верстке и интеграции с движком не вижу. Все подробности исполнителю. Движок предлагайте. Сроки не жмут. Жду ваших предложенийЗакрыт13 лет назад