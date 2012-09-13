Статьи из журнала сверстать в html

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Закрыт16 заявок206 просмотров

Есть сканы журнала.

Текст я уже выдернул и подправил где надо.

Текст в в ворде монолитом.

На страницах журнала все выглядит очень красиво.

Нужно сделать либо так же, либо по своему.

Давайте обсудим варианты и цены в ICQ 288294230

HTML
13 лет назад
qtj
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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