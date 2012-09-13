Статьи из журнала сверстать в html

Есть сканы журнала.

Текст я уже выдернул и подправил где надо.

Текст в в ворде монолитом.

На страницах журнала все выглядит очень красиво.

Нужно сделать либо так же, либо по своему.

Давайте обсудим варианты и цены в ICQ 288294230