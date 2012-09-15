Сверстать блок контактов на сайте.

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Завершен10 заявок515 просмотров

Читаем сабж, цена вопроса 5$, оставляем e-mail, в личку не писать. Всем хорошего дня! ОМ!

13 лет назад
ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DiAsCrafts
Денис 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена великолепно, все пожелания были учтены что характеризует Дениса как отчень внимательного специалиста. Желаю высоких достижений на профессиональной стязе! ОМ
Отличный работодатель. Менее чем за десять минут обговорили задание и принялись за работу . Приятно работать с человеком, который понимает, что он хочет видеть в результате работы.

Заявки фрилансеров

DiAsCrafts
Денис 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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