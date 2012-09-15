Доброго времени суток - разыскивается опытный верстальщик. От вас примеры кода вашей лучшей работы на почту [email protected] в ЛС пишите вашу вилку цен и сскорость работы. От меня 1-2 проекта в неделю ...
Сверстать блок контактов на сайте.
Читаем сабж, цена вопроса 5$, оставляем e-mail, в личку не писать. Всем хорошего дня! ОМ!
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