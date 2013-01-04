kirillradov

Кирилл kirillradov

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ретушер свадебных фотографий

    На сезон 2014 г. требуется ретушер сва. фотографий. И желательно дизайнер фотокниг. Человек нужен из Москвы для встреч, передачи исходного материала и постоянного сотрудничества. Отбор по портфолио. Подходите ли вы мне по стилю, цвету..

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Landing page под акцию

    $50

    Необходимо переоптимизировать имеющийся landing page под новую акцию. Для предновогодней акции от фотографа нужна страница. На семейные фотосессии. Счетчик. Кол-во оставшихся мест и т.д. фишки одностраничников. Есть пример и исходники по свадебной тематике. Тексты предоставлю.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка PDF презентации .

    $50

    Есть пример подобной презентации. Я дам тексты, изображения из своего портфолио, пример подобной презентации. Пример в каком стиле делать в виде векторного шаблона свадебной открытки. От вас нужно сверстать pdf файл и стильно расположить текст, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется дизайнер на проект

    $1000

    Возможно придется подъехать к нам в офис для уточнения деталей и получения ТЗ. Работа связана с созданиями баннеров для размещения их в сети интернет. Дизайн веб-сайта и рекламы. Проект для фармацевтической компании. Для нас очень важно ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продающий текст для акции

    $50

    Нужно написать вкусный текст для акции с предложением от которого трудно отказаться. Текст будет разослан по базе клиентов, а так же выложен вконтакте. Задача текста что бы человек захотел воспользоваться подарочным сертификатом и заказал мою услугу.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекомендации по SEO-оптимизации сайта

    Требуется опытный сеошник для оценки сайта магазина по вопросу SEO оптимизации. Аудит, дача рекомендаций, ответы на некоторые вопросы. Сайт на платформе Insales. В заявках пишите цену вопроса!!! Возможно длительное сотрудничество.

    InSalesSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать логотип для интернет-магазина

    $20

    Логотип должен быть такой что бы его можно было размещать на визитке, пакетах, в углу видео роликов. Аудитория женщины 20-40 лет с детьми или без. Адрес магазина http://moynochnik.ru Тематика детские ночники, романтические ночники. так же будет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Уникальные описания товаров для интернет-магазина

    $50

    Необходимо сделать уникальный seo оптимизированный рерайт описаний товаров для интернет-магазина ночников "Мой ночник" http://moynochnik.ru дня начала нужно сделать к 10 топовым товарам я скажу к каким.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать 2 рекламных картинки

    Для группы вконтакте сделать: - картинку группы - картинку для рекламы тематика: небесные фонарики, новый год, новогодний запуск примеры фонариков дам, остальных картинок в гугле оч. много

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и верстка PDF презентации .
Отличный заказчик! От работы только приятные впечатления, позитивный, доброжелательный человек. Четкие требования, своевременная оплата, быстрые комментарии. Все на высоте. Сотрудничеством довольна!
Сотрудничеством доволен! Проект был сделан в указанные сроки с учетом всех пожеланий. Буду продолжать дальнейшей сотрудничество с Татьяной.
Ответный отзыв
Xia_
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Перевод англ. текста из презентации на русский
Очень довольна сотрудничеством с Кириллом. Мои самые лучшие рекоммендации.
Заказывал перевод. Все было сделано в лучшем виде и в срок. Оперативно отвечала на все вопросы.
Ответный отзыв
festdesign
Татьяна 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Подарочный сертификат
Благодарю Кирилла за хорошее сотрудничество! Было поставлено четкое задание. Приятно было работать. Рекомендую!
Работой доволен. Все было сделано в разумные сроки и с учетом всех правок.
Ответный отзыв
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нужен дизайн аватары для группы вконтакте
Спасибо за сотрудничество, было приятно с Вами работать. Оплата в срок. Рекомендую :)
Все было сделано в срок. Оперативно вносила правки и присылала варианты.
Ответный отзыв
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Продающий текст для акции
Замечательный заказчик, которого рекомендую всем-всем фрилансерам! Было поставлено четкое задание. Кирилл вовремя просмотрел сданную работу. И оплата пришла мгновенно! У меня остались исключительно приятные впечатления! Очень надеюсь на то, что наше сотрудничество продолжится!
Заказывал у Иляны продающий текст для акции. Текст был сдан в срок и даже раньше! Всегда была на связи и оперативно отвечала на мои вопросы. Текстом более чем доволен!
Ответный отзыв