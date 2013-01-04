kirillradov

На сезон 2014 г. требуется ретушер сва. фотографий. И желательно дизайнер фотокниг. Человек нужен из Москвы для встреч, передачи исходного материала и постоянного сотрудничества. Отбор по портфолио. Подходите ли вы мне по стилю, цвету..
- Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо переоптимизировать имеющийся landing page под новую акцию. Для предновогодней акции от фотографа нужна страница. На семейные фотосессии. Счетчик. Кол-во оставшихся мест и т.д. фишки одностраничников. Есть пример и исходники по свадебной тематике. Тексты предоставлю.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть пример подобной презентации. Я дам тексты, изображения из своего портфолио, пример подобной презентации. Пример в каком стиле делать в виде векторного шаблона свадебной открытки. От вас нужно сверстать pdf файл и стильно расположить текст, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Требуется перевести примерно 8000тыс знаков текста (6стр. не полностью заполненные) из англоязычной pdf презентации. Тематика свадебная.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Возможно придется подъехать к нам в офис для уточнения деталей и получения ТЗ. Работа связана с созданиями баннеров для размещения их в сети интернет. Дизайн веб-сайта и рекламы. Проект для фармацевтической компании. Для нас очень важно ...Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Для группы фотографа вконтакте требуется сделать дизайн аватара. Более подробно ТЗ опишу в личке.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно написать вкусный текст для акции с предложением от которого трудно отказаться. Текст будет разослан по базе клиентов, а так же выложен вконтакте. Задача текста что бы человек захотел воспользоваться подарочным сертификатом и заказал мою услугу.Завершен11 лет назад
- $50
Требуется сделать A6 формата подарочный сертификат на фотокнигу. Подробности напишу в личку.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется опытный сеошник для оценки сайта магазина по вопросу SEO оптимизации. Аудит, дача рекомендаций, ответы на некоторые вопросы. Сайт на платформе Insales. В заявках пишите цену вопроса!!! Возможно длительное сотрудничество.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
На постоянной основе нужен человек для рерайта или копирайта статей, новостей и обзоров для сайта с сео ключами.Завершен11 лет назад
- $20
Логотип должен быть такой что бы его можно было размещать на визитке, пакетах, в углу видео роликов. Аудитория женщины 20-40 лет с детьми или без. Адрес магазина http://moynochnik.ru Тематика детские ночники, романтические ночники. так же будет ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать уникальный seo оптимизированный рерайт описаний товаров для интернет-магазина ночников "Мой ночник" http://moynochnik.ru дня начала нужно сделать к 10 топовым товарам я скажу к каким.Завершен11 лет назад
Для группы вконтакте сделать: - картинку группы - картинку для рекламы тематика: небесные фонарики, новый год, новогодний запуск примеры фонариков дам, остальных картинок в гугле оч. многоВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сверстать сайт на Bitrix по нашему дизайну (psd). 2 уровня. Главная уже сверстана http://www.cappuccino-creative.ru, а другие не до конца. примеры макетов прикладываюHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад