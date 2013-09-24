Дизайн и верстка PDF презентации .

Есть пример подобной презентации. Я дам тексты, изображения из своего портфолио, пример подобной презентации. Пример в каком стиле делать в виде векторного шаблона свадебной открытки. От вас нужно сверстать pdf файл и стильно расположить текст, заголовки, картинки. Страниц около 10-и.

Ничего супер креативить не нужно.