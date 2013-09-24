Дизайн и верстка PDF презентации .

$50
Верстка полиграфииЗавершен14 заявок211 просмотров
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Есть пример подобной презентации. Я дам тексты, изображения из своего портфолио, пример подобной презентации. Пример в каком стиле делать в виде векторного шаблона свадебной открытки. От вас нужно сверстать pdf файл и стильно расположить текст, заголовки, картинки. Страниц около 10-и.

Ничего супер креативить не нужно.

10 лет назад
kirillradov
Кирилл 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$120
3 дня
Сотрудничеством доволен! Проект был сделан в указанные сроки с учетом всех пожеланий. Буду продолжать дальнейшей сотрудничество с Татьяной.
Отличный заказчик! От работы только приятные впечатления, позитивный, доброжелательный человек. Четкие требования, своевременная оплата, быстрые комментарии. Все на высоте. Сотрудничеством довольна!
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