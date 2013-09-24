Дизайн и верстка PDF презентации .

Необходимо оформить прайс лист компании в exel, с фото и логотипом. Пример работы во вложении, нужно так же, но привлекательней логотип, данные, фото есть, нужно только оформить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть пример подобной презентации. Я дам тексты, изображения из своего портфолио, пример подобной презентации. Пример в каком стиле делать в виде векторного шаблона свадебной открытки. От вас нужно сверстать pdf файл и стильно расположить текст, заголовки, картинки. Страниц около 10-и.
Ничего супер креативить не нужно.
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