Создать макет брошюры. К существующему тексту добавить картинки в деловом стиле. Оплата только Яндекс-деньгами, никаких вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует подготовка и верстка печатного издания (текст + илюстрации) формат журнала.
издание эксперементальное, поэтому выбор будет отдан низкому бюджету.....увы
Кроме того интересует дизайнерская оброботка этого материала ( создание блоков , аналог рекламных)
Пишите ваши предложения, подробности обсудим в личке.
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