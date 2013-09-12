Подготовка и верстка печатного издания

Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок187 просмотров
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Интересует подготовка и верстка печатного издания (текст + илюстрации) формат журнала.

издание эксперементальное, поэтому выбор будет отдан низкому бюджету.....увы

Кроме того интересует дизайнерская оброботка этого материала ( создание блоков , аналог рекламных)

Пишите ваши предложения, подробности обсудим в личке.

10 лет назад
Rangerr
Руслан 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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