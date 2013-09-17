Доработать некоторые макеты

Верстка полиграфииЗавершен5 заявок186 просмотров
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Необходимо сделать карту, аналогично той, что во вложении (только по другому адресу). Размер не менее 1х1 метр с разрешением 600 DPI.

И вставить данну карту в 5 макетов, в этих же макетах заменить текст с адресом и телефонами на новый (8шт.). Макеты в pdf, cdr.

10 лет назад
andreyyur
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Freer
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$60
1 день
Проект был очень срочный. Александр выполнил его качественно и в срок, все вопросы решались оперативно без задержек. Даже сделал больше, чем изначально оговаривалось. Рекомендую!
Отличный заказчик, быстрое согласование и оплата. Приятно работать! Удачи и буду рад сотрудничеству в будущем!
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