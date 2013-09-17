Доработать некоторые макеты

Необходимо сделать карту, аналогично той, что во вложении (только по другому адресу). Размер не менее 1х1 метр с разрешением 600 DPI.

И вставить данну карту в 5 макетов, в этих же макетах заменить текст с адресом и телефонами на новый (8шт.). Макеты в pdf, cdr.