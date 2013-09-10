Конвертация файлов PSD в PDF для печати

Дано - 2 файлa в формате фотошопа с макетaми наклейки 5 на 9 сантиметров.

Требуется переработать приложенные файлы в PDF для печатников, чтобы он соответствовал следующим параметрам:

1. файл PDF должен быть годным для печати (Press Quality), версию PDF 1.4 (совместимую с Acrobat 5). Желательно использовать разработанную нами опцию joboption, которую можно найти как на нашей Hotline, так и на наших ftp-серверах;

2. файл PDF должен быть Composite и он должен содержать векторные или растровые объекты только в CMYK и/или в цветах PMS (Pantone Matching System) SPOT;

3. файл PDF должен быть с кроп-марками, как для разворота, так и для фальцовки, биговки и перфорирования;

4. размер обрезанной работы должен быть центрован как горизонтально, так и вертикально по отношению к размеру pdf-документа с отступом 3 мм с каждого края;

Работа будет полностью принята после принятия технически правильного макета печатниками из mcabols.lv

для своей защиты можете добавить watermark к технически правильному файлу