Есть верстка на английском языке и есть перевод всех текстов, нужно сделать «переверстку» для типографии на русском. http://www.rdlnet.com/downloads/catalogs/RDL_2013_2014_indd.zip (верстка англ) пишите цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый!
Необходим дизайн Сертификата для вручения.
А4 под цифру (возможно под шелкуху, в зависимости от утвержденного макета).
Требуется 3–5 вариантов. Из клипартов не брать!
PS. Это не Конкурс! Задание только для выбранного Исполнителя.
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