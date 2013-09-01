Верстка журнала, рекламные модули

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Здравствуйте!

Проект "справочник-каталог" ежегодник, аналог желтых страниц. около 70 стр. А4

Разработка модулей, верстка, предпечать.

По срокам, не полная занятость по декабрь (январь в печать).

По сумме жду предложений, по след вариантам

1. стоимость за весь проект. включая рекламные модули (понятно, что строчной инфы будет более), т.е. 70 стр. за $$

2. отдельно, модули и верстка

Учитывая объем, предпочтение больше на стороне разумной стоимости, плюс достойное портфолио.

Оплата после каждого утвержденного модуля.

10 лет назад
red_man
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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