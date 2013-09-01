Верстка журнала, рекламные модули

Есть верстка на английском языке и есть перевод всех текстов, нужно сделать «переверстку» для типографии на русском. http://www.rdlnet.com/downloads/catalogs/RDL_2013_2014_indd.zip (верстка англ) пишите цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Проект "справочник-каталог" ежегодник, аналог желтых страниц. около 70 стр. А4
Разработка модулей, верстка, предпечать.
По срокам, не полная занятость по декабрь (январь в печать).
По сумме жду предложений, по след вариантам
1. стоимость за весь проект. включая рекламные модули (понятно, что строчной инфы будет более), т.е. 70 стр. за $$
2. отдельно, модули и верстка
Учитывая объем, предпочтение больше на стороне разумной стоимости, плюс достойное портфолио.
Оплата после каждого утвержденного модуля.
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