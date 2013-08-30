Верстка журнала в PDF

Требуется профессиональная верстка журнала. Распространяется в PDF . Выходит 4 раза в год. При удачном начинании сотрудничество можно продолжит на постоянной основе.

Вышло уже 6 номеров. Образец здесь http://webinarmarket.ru/jurnal/

Делали своими силами ( кустарно). Журнал развивается. С января будет выходить и в бумажном варианте.

Ищем творческого человека заинтересованного в результате работы и нацеленного на долгосрочную работу.