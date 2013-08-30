Макет визитки

Двусторонний флаер 210х100 мм для юридической фирмы. На флаере с одной стороны будет логотип (предоставлю), рекламный текст (предоставлю), адрес фирмы, с другой стороны будет реклама маркетинговых услуг, другой фон, но те же реквизиты и данные, все тексты ...