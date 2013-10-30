Нужно переделать верстку

Верстка полиграфииЗавершен12 заявок396 просмотров
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Есть верстка на английском языке и есть перевод всех текстов, нужно сделать «переверстку» для типографии на русском.

http://www.rdlnet.com/downloads/catalogs/RDL_2013_2014_indd.zip

(верстка англ)

пишите цены и сроки

10 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
14sv
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$180
5 дней
Светлана все хорошо сделала , хотя иногда не сразу выходила на связь.
Роман, огромное тебе спасибо за работу и за всё, ты замечательный заказчик!+++10! От меня только положительные рекомендации. Если будет работа пиши, что в моих силах, я готова сделать. Ещё раз извини, что вовремя не выходила на связь, я и была без связи, причины я писала (связано со здоровьем)
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