Нужно переделать верстку

Роман, огромное тебе спасибо за работу и за всё, ты замечательный заказчик!+++10! От меня только положительные рекомендации. Если будет работа пиши, что в моих силах, я готова сделать. Ещё раз извини, что вовремя не выходила на связь, я и была без связи, причины я писала (связано со здоровьем)