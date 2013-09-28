Подправить готовый макет CorelDRAW

1) Посмотреть и в случае необходимости подредактировать макет CorelDRAW для печати на цифре;

2) Поправить первую букву «С» на лицевой стороне буклета (в вектор);

3) Поправить крышу домика в лого (в вектор);

4) Добавить графическим иллюстрациям (там, где это уместно) интересные рамки (можно угловые);

5) Фон внутренних листов из голубоватого сделать в зеленоватый (наложить фильтр или замена цвета) – что бы он больше сочетался с обложкой;

6) Добавить различные элементы оформления (декор линии завитушки полоски итд), что бы макет не вызывал впечатление элементарного и не проработанного.

Скину .cdr