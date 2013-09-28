Подправить готовый макет CorelDRAW

Верстка полиграфииЗавершен5 заявок165 просмотров
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1) Посмотреть и в случае необходимости подредактировать макет CorelDRAW для печати на цифре;

2) Поправить первую букву «С» на лицевой стороне буклета (в вектор);

3) Поправить крышу домика в лого (в вектор);

4) Добавить графическим иллюстрациям (там, где это уместно) интересные рамки (можно угловые);

5) Фон внутренних листов из голубоватого сделать в зеленоватый (наложить фильтр или замена цвета) – что бы он больше сочетался с обложкой;

6) Добавить различные элементы оформления (декор линии завитушки полоски итд), что бы макет не вызывал впечатление элементарного и не проработанного.

Скину .cdr

10 лет назад
test777
Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
GALO
Иван 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$20
1 день
Хороший вдумчивый исполнитель - сделал даже больше чем предусматривало условие ТЗ. Исправил все недостатки представленного материала.
Заказчик просто супер! Работать с ним просто удовольствие! Рекомендую!
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