Изменение таблиц в каталоге Coral Draw

Изготовить макет 2х сторонней визитки для строительного интернет магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В готовом каталоге нужно переделать таблицы (удалить по два ненужных столбца с данными) при сохранении размеров таблицы по ширине страницы. Всего 12 страниц на переделку.
Если нужна дополнительная информация - спрашивайте, пожалуйста.
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