Дизайн макета трафарета

Есть верстка на английском языке и есть перевод всех текстов, нужно сделать «переверстку» для типографии на русском. http://www.rdlnet.com/downloads/catalogs/RDL_2013_2014_indd.zip (верстка англ) пишите цены и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Требуется изготовить дизайн для трафарета.
ТЗ:
Макет 84*60 см (формат А1)
В Макете 2 лапы медведя размером (25*20)
Левая лапа оранжевая, правая зелёная. (яркие сочные цвета, ориентир на детей)
В лапках ЛОГО English First (без мелкой надписи снизу, только буквы EF) исходник лого предоставлю Исполнителю
над лапками надпись по дуге "школа английского языка"
Часто заказываем подобные макеты.
Для нормальной работы требуется Исполнитель со скайпом, так как другие наши сотрудники работают с дизайнерами только по скайп.
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